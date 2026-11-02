Dziewięć największych giełdowych firm naftowych może łącznie osiągnąć ponad 95 mld dolarów zysku w trzecim kwartale 2026 roku. Wzrost zysków wiązany jest ze skokiem cen paliw kopalnych w związku z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi, informuje The Guardian.

Według szacunków brokera inwestycyjnego AJ Bell dziewięciu dużych producentów ropy może zarobić ponad 95 mld dolarów w ciągu trzech miesięcy do końca września. W drugim kwartale te same firmy osiągnęły 96 mld dolarów zysku. Siedem miesięcy wcześniej ceny ropy wzrosły powyżej 126 dolarów za baryłkę.

Zyski Saudi Aramco i BP

Analitycy oczekują, że największy kwartalny zysk wykaże państwowa Saudi Aramco. Jej dochód netto w trzecim kwartale może wzrosnąć o 7% do 30 mld dolarów. Wartość rynkowa firmy jest szacowana na 1,7 bln dolarów.

BP opublikowało już wyniki finansowe za lipiec–wrzesień, informując o kwartalnym zysku w wysokości 8,46 mld dolarów. To najwyższy wynik firmy od 2008 roku.

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Wezwania do wkładu w transformację energetyczną

Wydanie zauważa, że zyski branży wsparły działy rafineryjne firm. Skorzystały one z wyższych cen i niedoborów dostaw po tym, jak wojna spowodowała zakłócenia w transporcie przez Cieśninę Ormuz.

Przedstawiciele organizacji ekologicznych wezwali wielkie koncerny naftowe do zrekompensowania szkód dla środowiska i wspierania przejścia na energię odnawialną. Aktywiści krytykują także plany dalszego wydobycia ropy i gazu, ostrzegając przed wysokimi rachunkami za energię dla gospodarstw domowych.

Shell i Saudi Aramco odmówiły komentarza. BP odwołało się do wcześniejszych wypowiedzi dyrektor generalnej Meg O’Neill o roli firmy w zapewnianiu dostaw oleju napędowego i paliwa lotniczego. Eni oświadczyło, że jego zyski są wynikiem modelu operacyjnego i finansowego, a także wskazało na rozwój działalności w sektorze transformacji energetycznej, w tym energii odnawialnej.

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