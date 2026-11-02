В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

Утром 2 ноября в столице и некоторых регионах Украины начались экстренные отключения электроэнергии.

«Киев и Киевская область: по распоряжению «Укрэнерго» введены экстренные отключения. Напомним, что во время экстренных отключений графики не действуют», — говорится в сообщении ДТЭК.

Аварийные ограничения электроснабжения действуют также и в некоторых областях.

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — добавили в «Укрэнерго».

Согласно сообщению облэнерго, экстренные отключения фиксируются в следующих областях Украины:

Сумская;

Полтавская;

Житомирская;

Киевская;

г. Киев.

Источники: Укрэнерго, ДТЭК

Напомним, в Киеве из-за отсутствия напряжения приостановили движение электротранспорта.

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему.

Также в четырёх районах Киевской области ввели экстренные отключения света.

В субботу, 31 октября, часть жителей Киева осталась без электроэнергии большую часть суток.

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