+8° Kijów +7° Warszawa +9° Waszyngton
$ 45.41 € 50.78 zł 11.5
$ 45.41 € 50.78 zł 11.5
+8° Kijów +7° Warszawa +9° Waszyngton
Wiadomości Energetyka

W Kijowie i w kilku obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu

UA NEWS 02 listopada 2026 08:29
W Kijowie i w kilku obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu

Rano 2 listopada w stolicy oraz w niektórych regionach Ukrainy wprowadzono awaryjne odcięcia prądu.

 

„Kijów i obwód kijowski: na polecenie Ukenergo wprowadzono awaryjne odcięcia prądu. Przypominamy, że podczas awaryjnych odcięć harmonogramy nie obowiązują” — czytamy w komunikacie DTEK.

Awaryjne ograniczenia dostaw energii elektrycznej obowiązują również w niektórych obwodach.

„Z powodu trudnej sytuacji w systemie energetycznym spowodowanej skutkami rosyjskich ostrzałów — w niektórych regionach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej” — dodano w Ukenergo.

Zgodnie z komunikatem przedsiębiorstw energetycznych awaryjne odcięcia odnotowuje się w następujących obwodach Ukrainy:

  • Sumsk;
  • Połtawska;
  • Żytomierska;
  • Kijowska;
  • miasto Kijów.

Źródła: Ukrenergo, DTEK

Przypomnijmy, że w Kijowie z powodu braku napięcia wstrzymano ruch transportu elektrycznego.

W niedzielę, 1 listopada, w Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną były skutki rosyjskich ataków na obiekty energetyczne oraz ciągłe ataki na system energetyczny

Również w czterech rejonach obwodu kijowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

W sobotę, 31 października, część mieszkańców Kijowa pozostawała bez prądu przez większą część doby.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację