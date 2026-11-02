W Kijowie i w kilku obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu

Rano 2 listopada w stolicy oraz w niektórych regionach Ukrainy wprowadzono awaryjne odcięcia prądu.

„Kijów i obwód kijowski: na polecenie Ukenergo wprowadzono awaryjne odcięcia prądu. Przypominamy, że podczas awaryjnych odcięć harmonogramy nie obowiązują” — czytamy w komunikacie DTEK.

Awaryjne ograniczenia dostaw energii elektrycznej obowiązują również w niektórych obwodach.

„Z powodu trudnej sytuacji w systemie energetycznym spowodowanej skutkami rosyjskich ostrzałów — w niektórych regionach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej” — dodano w Ukenergo.

Zgodnie z komunikatem przedsiębiorstw energetycznych awaryjne odcięcia odnotowuje się w następujących obwodach Ukrainy:

Sumsk;

Połtawska;

Żytomierska;

Kijowska;

miasto Kijów.

Źródła: Ukrenergo, DTEK

Przypomnijmy, że w Kijowie z powodu braku napięcia wstrzymano ruch transportu elektrycznego.

W niedzielę, 1 listopada, w Kijowie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną były skutki rosyjskich ataków na obiekty energetyczne oraz ciągłe ataki na system energetyczny.

Również w czterech rejonach obwodu kijowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

W sobotę, 31 października, część mieszkańców Kijowa pozostawała bez prądu przez większą część doby.

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