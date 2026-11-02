Japońska spółka handlowa Mitsubishi sprzeda funduszom zarządzanym przez Blackstone Credit & Insurance 49,9% udziałów w spółce holdingowej, za pośrednictwem której posiada udział w kanadyjskim projekcie LNG Canada. Wartość transakcji wyniesie około 1,6 mld dolarów, informuje Channel NewsAsia.

Udział w kanadyjskim projekcie

Spółka holdingowa posiada 15% LNG Canada, projektu eksportu skroplonego gazu ziemnego w prowincji Kolumbia Brytyjska, na czele którego stoi Shell. Produkcja w zakładzie rozpoczęła się w czerwcu 2025 roku.

Mitsubishi oświadczyło, że sprzedaż udziału w spółce holdingowej nie wpłynie na wielkość zakupów skroplonego gazu ziemnego ani na jego relacje z klientami.

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Plany rozbudowy

Obecnie spółka holdingowa kupuje od LNG Canada 2,1 mln ton skroplonego gazu rocznie. Po rozbudowie projektu wielkość ta ma wzrosnąć dwukrotnie — do 4,2 mln ton rocznie.

We wrześniu Shell i partnerzy podjęli ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie drugiej fazy LNG Canada. Ma ona podwoić zdolność produkcyjną zakładu do 28 mln ton rocznie. Mitsubishi poinformowało, że liczy na wykorzystanie zasobów finansowych Blackstone do rozwoju rozbudowy oraz zwiększenia efektywności kapitałowej swoich inwestycji. Zamknięcie transakcji jest oczekiwane w listopadzie.

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