W Pakistanie Komisja ds. Prywatyzacji zaproponowała zniesienie systemu jednolitych taryf energii elektrycznej dla państwowych spółek dystrybucyjnych w ramach ich sprzedaży prywatnym inwestorom. Licencjonowani prywatni dostawcy będą mogli ustalać różne ceny i okresy obowiązywania umów w zależności od kosztów zakupu energii, profilu zużycia, dyscypliny płatniczej i poziomu usług, informuje Dawn.

Propozycje przedstawiono na 25 stronach projektu nowego modelu funkcjonowania spółek dystrybucyjnych po prywatyzacji. Dokument został już rozesłany do właściwych ministerstw, regulatorów i inwestorów w celu uzyskania opinii. Nie jest to jeszcze zatwierdzona polityka rządowa, jednak projekt ma zostać przedstawiony premierowi w tym tygodniu.

Konkurencja między dostawcami

Zgodnie z proponowanym modelem państwo będzie stopniowo wycofywać się z bezpośredniego zakupu i detalicznych dostaw energii elektrycznej. Centralna Agencja Zakupu Energii Elektrycznej CPPA-G ma zrezygnować z roli jedynego nabywcy na rynku detalicznym, a licencjonowani dostawcy będą kupować energię, zarządzać portfelami klientów i konkurować o odbiorców.

Początkowo dostawcy przejmą zobowiązania wynikające z obowiązujących umów dotyczących mocy wraz z portfelami klientów. W miarę wygasania tych umów będą stopniowo odpowiadać za prognozowanie popytu i niezależny zakup energii elektrycznej poprzez umowy dwustronne, aukcje lub zorganizowane giełdy energii.

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Dla konsumentów w regionach, gdzie konkurencja jeszcze nie zacznie funkcjonować, a także w przypadku zaprzestania działalności przez dostawcę, przewidziano mechanizm dostawcy ostatniej instancji. Zapewni on nieprzerwane dostawy energii, wystawianie rachunków, pobór płatności oraz stosowanie subsydiowanych taryf dla chronionych kategorii konsumentów.

Subsydia i funkcjonowanie sieci

Projekt przewiduje również stopniowe ograniczanie subsydiów wynikających z różnic taryfowych oraz zbliżenie krajowych cen energii elektrycznej do rzeczywistych kosztów dostaw. Na pierwszym etapie planowane jest wykrywanie gospodarstw domowych, które bezprawnie uzyskują status chronionych konsumentów poprzez rozdzielanie obciążenia między kilka przyłączy jednofazowych. Operatorzy sieci i dostawcy będą w tym celu stosować analizę danych oraz kontrole fizyczne.

Własność fizycznych sieci elektroenergetycznych ma zostać oddzielona od detalicznej sprzedaży energii elektrycznej. Operatorzy sieci dystrybucyjnych mają zapewniać niedyskryminacyjny dostęp wszystkim licencjonowanym dostawcom, a ich rentowność proponuje się powiązać z jakością usług, ograniczeniem strat w sieciach i efektywnością operacyjną. Długość regulacyjnego wieloletniego okresu taryfowego ma zostać wydłużona z pięciu do siedmiu lat.

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