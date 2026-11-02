ATCO Australia planuje w ciągu najbliższych trzech lat wycofać z eksploatacji sieć gazową w Albany w Australii Zachodniej. Dla właścicieli domów, którzy zdecydują się przejść na energię elektryczną, pakiet wsparcia przewiduje rekompensatę do 2 tys. dolarów, informuje ABC News.

Łączny pakiet wsparcia wynosi 31 mln dolarów, z czego 5 mln zapewnia ATCO. Ma on pokryć koszty klientów, którzy przejdą na gaz w butlach. Jednocześnie rekompensata dla osób wybierających elektryfikację jest ograniczona do 2 tys. dolarów.

Koszty modernizacji

Architekt Michael Roberts zbudował dom w rejonie Middleton Beach, podłączony do miejskiej sieci gazu płynnego. Dom wyposażono w urządzenia gazowe do ogrzewania i gotowania. Według szacunków Robertsa wymiana urządzeń na elektryczne będzie kosztować od 10 do 12 tys. dolarów, dlatego proponowana rekompensata pokryje tylko część kosztów.

Roberts zaznaczył, że decyzja ATCO była dla niego zaskoczeniem. Jak powiedział, wpłynęła ona również na klientów jego firmy architektonicznej, którzy wybierali urządzenia gazowe do nowych projektów.

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Krytyka pakietu wsparcia

W ubiegłym miesiącu ATCO i rząd stanowy spotkały się z krytyką po tym, jak dokumenty uzyskane przez ABC wykazały, że omawiały wycofanie sieci z eksploatacji osiem miesięcy przed poinformowaniem klientów.

Minister energii Amber-Jade Sanderson oświadczyła, że rząd bezskutecznie próbował przekonać ATCO do pozostania w Albany. Według niej gaz nie jest długoterminowym paliwem dla Australii Zachodniej, a rząd chce, aby mieszkańcy miasta przeszli na energię elektryczną.

Analityk energetyczny Ray Wills i burmistrz Albany Greg Stokes uważają, że obecne finansowanie jest niewystarczające, aby zachęcić wszystkich mieszkańców do rezygnacji z gazu w butlach. Stokes zasugerował, że instalacja pompy ciepła i systemu klimatyzacji z odwróconym cyklem może kosztować ponad 10 tys. dolarów.

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