Konsorcjum amerykańskich firm, przy wsparciu administracji Trumpa, zaproponowało Pakistanowi zintegrowany projekt importu, magazynowania, regazyfikacji i transportu skroplonego gazu ziemnego o wartości do 4,4 mld dolarów. Jak podaje Dawn, inicjatywa przewiduje również komercyjną sprzedaż gazu dużym odbiorcom.

Terminal w Porcie Kasim

W skład konsorcjum wchodzą powiązane ze sobą Global Vision Energy Partners i Khanjee Holdings, luksemburski konglomerat finansowy General Mediterranean Holding, a także potencjalni strategiczni współinwestorzy z innych krajów.

Według publikacji sponsorzy prawdopodobnie uzyskali zgodę Zarządu Portu Kasim na lokalizację projektu i złożyli do pakistańskiego regulatora Ogra wniosek o wstępną licencję. W celu realizacji inicjatywy zarejestrowano już spółkę celową, która ma posiadać aktywa i zarządzać projektem.

Projekt wybrano do rozpatrzenia w programie przygotowania projektów Amerykańskiej Agencji Handlu i Rozwoju. Część finansowania może potencjalnie zapewnić Amerykańska Korporacja Finansowania Rozwoju, a Eksportowo-Importowy Bank Stanów Zjednoczonych może udzielić gwarancji kredytów eksportowych na technologie, sprzęt i usługi.

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Pierwszy etap o wartości 1,7 mld dolarów zakłada budowę terminala LNG i magazynu z czterema zbiornikami o pojemności 140 tys. metrów sześciennych każdy. Ich łączna pojemność statyczna wyniesie 560 tys. metrów sześciennych, a planowana roczna przepustowość — około 35 mld stóp sześciennych LNG.

Gazociąg do regionów śródlądowych

Na drugim etapie konsorcjum proponuje ułożenie gazociągu o długości 1100 kilometrów i średnicy 42–48 cali, aby dostarczać gaz do śródlądowych regionów Pakistanu. Jego przepustowość ma wynosić około 1,2 mld stóp sześciennych dziennie. Po realizacji tego etapu całkowity koszt inicjatywy ma wzrosnąć do 4,4 mld dolarów.

Projekt ma być zorganizowany jako komercyjna platforma infrastrukturalna bez zależności od jednego gwarantowanego państwowego nabywcy gazu. Konsorcjum poszukuje lokalnych inwestorów do objęcia do 10% udziałów kapitałowych, przy szacowanym minimalnym wkładzie od 50 mln dolarów. Udział potencjalnych międzynarodowych funduszy i inwestorów instytucjonalnych zależy od kontroli, decyzji inwestycyjnych i ostatecznych umów; obecnie nie ma wiążących ustaleń dotyczących wkładów.

Proponowana taryfa za usługi terminalowe i magazynowe wynosi 4,93 dolara za milion brytyjskich jednostek cieplnych, a za transport — 1,91 dolara przez pierwsze dziesięć lat. Następnie, według prognozy sponsorów, stawki te mogą spaść odpowiednio do 2,20 i 0,92 dolara.

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