Консорціум зі США запропонував Пакистану LNG-проєкт на $4,4 млрд — Dawn

Консорціум американських компаній за підтримки адміністрації Трампа запропонував Пакистану інтегрований проєкт із імпорту, зберігання, регазифікації та транспортування скрапленого природного газу вартістю до 4,4 млрд доларів. Як повідомляє Dawn, ініціатива також передбачає продаж газу великим споживачам на комерційній основі.

Термінал у Порт-Касімі

До консорціуму входять пов’язані між собою Global Vision Energy Partners і Khanjee Holdings, люксембурзький фінансовий конгломерат General Mediterranean Holding, а також потенційні стратегічні співінвестори з інших країн.

За даними видання, спонсори, ймовірно, отримали згоду Управління порту Касім на майданчик для проєкту та подали до пакистанського регулятора Ogra заявку на попередню ліцензію. Для реалізації ініціативи вже зареєстрували спеціальну проєктну компанію, яка має володіти активами й управляти проєктом.

Проєкт відібрали для розгляду в програмі підготовки проєктів Агентства США з торгівлі та розвитку. Частину фінансування потенційно може надати Американська корпорація фінансування розвитку, а Експортно-імпортний банк США — забезпечити експортні кредитні гарантії для технологій, обладнання та послуг.

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Перший етап вартістю 1,7 млрд доларів передбачає будівництво LNG-термінала та сховища з чотирма резервуарами по 140 тис. кубометрів. Їхня сукупна статична місткість становитиме 560 тис. кубометрів, а запланована річна пропускна здатність — близько 35 млрд кубічних футів LNG.

Газопровід до внутрішніх районів

На другому етапі консорціум пропонує прокласти 1100-кілометровий газопровід діаметром 42–48 дюймів для постачання газу у внутрішні райони Пакистану. Його пропускна здатність має становити приблизно 1,2 млрд кубічних футів на добу. Після реалізації цього етапу загальна вартість ініціативи має зрости до 4,4 млрд доларів.

Проєкт планують організувати як комерційну інфраструктурну платформу без залежності від одного гарантованого державного покупця газу. Консорціум шукає місцевих інвесторів для участі до 10% у капіталі, з орієнтовним мінімальним внеском від 50 млн доларів. Участь потенційних міжнародних фондів та інституційних інвесторів залежить від перевірок, інвестиційних рішень і остаточних угод; зобов’язальних домовленостей щодо внесків наразі немає.

Запропонований тариф на послуги термінала та зберігання становить 4,93 долара за мільйон британських теплових одиниць, а на транспортування — 1,91 долара протягом перших десяти років. Надалі ці ставки, за прогнозом спонсорів, можуть знизитися до 2,20 і 0,92 долара відповідно.

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