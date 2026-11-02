Ціни на нафту впали більш ніж на 3% після сигналу Трампа щодо Ірану — The National

Ціни на нафту в понеділок знизилися більш ніж на 3% на тлі надій на дипломатичний прорив між США та Іраном. За повідомленням The National, президент США Дональд Трамп хоче дати дипломатії з Тегераном більше часу перед тим, як розглядати відновлення військових ударів.

Падіння котирувань

Під час ранкових торгів барель Brent, що є орієнтиром для приблизно двох третин світової нафти, коштував 110 доларів станом на 7:55 за часом ОАЕ. Американська нафта West Texas Intermediate опустилася до 100,90 долара за барель.

Axios із посиланням на джерела повідомив, що Трамп у телефонній розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив про намір дати дипломатії з Тегераном більше часу. У суботу держсекретар США Марко Рубіо сказав, що рішення про поновлення ударів ще не ухвалили, а Трамп віддає перевагу дипломатичному врегулюванню.

CBS News також повідомив, що Трамп вважає: США невдовзі завершать війну з Іраном «так чи інакше». За даними телеканалу, він зробив цю заяву перед передвиборчим мітингом в Айові в неділю.

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Напруженість у Перській затоці

Іранська делегація в суботу перебувала в Катарі для переговорів із посередниками, повідомляв Bloomberg. Водночас ризики для постачання нафти з регіону зберігаються: у неділю Служба морських торговельних операцій Великої Британії отримала повідомлення про влучання снаряда в судно в Ормузькій протоці.

Перед цим, у п’ятницю, було атаковано танкер зі зрідженим природним газом. Служба також повідомила про удар по іншому судну на схід від Рас-ель-Хафджі біля узбережжя Саудівської Аравії.

Минулого тижня Brent і WTI піднялися приблизно на 0,8%, а за місяць — приблизно на 15% і 12% відповідно, досягнувши найвищих рівнів із квітня. У UBS очікують, що наприкінці року Brent залишатиметься поблизу 110 доларів за барель через нестабільність постачання з Близького Сходу та геополітичну невизначеність.

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