Ceny ropy spadły w poniedziałek o ponad 3% w związku z nadziejami na dyplomatyczny przełom między USA a Iranem. Według The National, prezydent USA Donald Trump chce dać dyplomacji z Teheranem więcej czasu, zanim rozważy wznowienie uderzeń wojskowych.

Spadek notowań

Podczas porannego handlu baryłka ropy Brent, będącej punktem odniesienia dla około dwóch trzecich światowej ropy, kosztowała 110 dolarów o godz. 7:55 czasu ZEA. Amerykańska ropa West Texas Intermediate spadła do 100,90 dolara za baryłkę.

Axios, powołując się na źródła, poinformował, że Trump w rozmowie telefonicznej z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu oświadczył, iż zamierza dać dyplomacji z Teheranem więcej czasu. W sobotę sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że decyzja o wznowieniu uderzeń nie została jeszcze podjęta, a Trump preferuje rozwiązanie dyplomatyczne.

CBS News również poinformował, że Trump uważa, iż USA wkrótce zakończą wojnę z Iranem „tak czy inaczej”. Według stacji złożył to oświadczenie przed niedzielnym wiecem wyborczym w Iowa.

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Napięcia w Zatoce Perskiej

W sobotę irańska delegacja przebywała w Katarze na rozmowach z mediatorami, podał Bloomberg. Jednocześnie utrzymują się zagrożenia dla dostaw ropy z regionu: w niedzielę brytyjska Służba Operacji Handlu Morskiego otrzymała zgłoszenie o trafieniu statku pociskiem w Cieśninie Ormuz.

Wcześniej, w piątek, zaatakowano tankowiec ze skroplonym gazem ziemnym. Służba poinformowała także o uderzeniu w inny statek na wschód od Ras al-Chafdżi, u wybrzeży Arabii Saudyjskiej.

W ubiegłym tygodniu Brent i WTI wzrosły o około 0,8%, a w skali miesiąca odpowiednio o około 15% i 12%, osiągając najwyższe poziomy od kwietnia. UBS oczekuje, że pod koniec roku Brent pozostanie w pobliżu 110 dolarów za baryłkę z powodu niestabilnych dostaw z Bliskiego Wschodu i niepewności geopolitycznej.

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