美国财团向巴基斯坦提出44亿美元LNG项目——Dawn

在特朗普政府支持下，一个美国企业财团向巴基斯坦提出了一项价值最高达44亿美元的液化天然气进口、储存、再气化和运输一体化项目。Dawn报道称，该倡议还 предусматривает以商业方式向大型用户销售天然气。

卡西姆港终端

该财团包括相互关联的Global Vision Energy Partners和Khanjee Holdings、卢森堡金融集团General Mediterranean Holding，以及来自其他国家的潜在战略共同投资者。

据该媒体报道，项目发起方可能已获得卡西姆港管理局对项目选址的批准，并向巴基斯坦监管机构Ogra提交了初步许可证申请。为落实该倡议，已注册一家特殊目的项目公司，该公司将持有资产并管理项目。

该项目被选中纳入美国贸易和发展署项目准备计划进行审议。部分融资可能由美国国际开发金融公司提供，而美国进出口银行则可能为技术、设备和服务提供出口信贷担保。

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第一阶段价值17亿美元，计划建设一座LNG终端和储存设施，配备4座各14万立方米的储罐。其静态总容量将达56万立方米，计划年吞吐能力约为350亿立方英尺LNG。

通往内陆地区的管道

在第二阶段，财团提议铺设一条长1100公里、直径42至48英寸的天然气管道，向巴基斯坦内陆地区供应天然气。其输送能力预计约为每天12亿立方英尺。在该阶段实施后，该倡议的总成本预计将升至44亿美元。

该项目计划被组织为一个商业基础设施平台，不依赖单一有保障的国家天然气买方。财团正在寻求本地投资者参与最多10%的股权，预计最低出资额为5000万美元起。潜在国际基金和机构投资者的参与取决于审查、投资决定和最终协议；目前尚无关于出资的约束性安排。

拟议的终端及储存服务费率为每百万英热单位4.93美元，运输费率在前十年为1.91美元。此后，据发起方预测，这些费率可能分别降至2.20美元和0.92美元。

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