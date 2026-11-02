Консорциум американских компаний при поддержке администрации Трампа предложил Пакистану интегрированный проект по импорту, хранению, регазификации и транспортировке сжиженного природного газа стоимостью до 4,4 млрд долларов. Как сообщает Dawn, инициатива также предусматривает продажу газа крупным потребителям на коммерческой основе.

Терминал в Порт-Касиме

В консорциум входят связанные между собой Global Vision Energy Partners и Khanjee Holdings, люксембургский финансовый конгломерат General Mediterranean Holding, а также потенциальные стратегические соинвесторы из других стран.

По данным издания, спонсоры, вероятно, получили согласие Управления порта Касим на площадку для проекта и подали пакистанскому регулятору Ogra заявку на предварительную лицензию. Для реализации инициативы уже зарегистрировали специальную проектную компанию, которая должна владеть активами и управлять проектом.

Проект отобрали для рассмотрения в программе подготовки проектов Агентства США по торговле и развитию. Часть финансирования потенциально может предоставить Американская корпорация финансирования развития, а Экспортно-импортный банк США — обеспечить гарантии экспортных кредитов для технологий, оборудования и услуг.

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Первый этап стоимостью 1,7 млрд долларов предусматривает строительство LNG-терминала и хранилища с четырьмя резервуарами по 140 тыс. кубометров. Их совокупная статическая вместимость составит 560 тыс. кубометров, а планируемая годовая пропускная способность — около 35 млрд кубических футов LNG.

Газопровод во внутренние районы

На втором этапе консорциум предлагает проложить газопровод длиной 1100 километров и диаметром 42–48 дюймов для поставок газа во внутренние районы Пакистана. Его пропускная способность должна составить примерно 1,2 млрд кубических футов в сутки. После реализации этого этапа общая стоимость инициативы должна вырасти до 4,4 млрд долларов.

Проект планируют организовать как коммерческую инфраструктурную платформу без зависимости от одного гарантированного государственного покупателя газа. Консорциум ищет местных инвесторов для участия в капитале до 10%, с ориентировочным минимальным взносом от 50 млн долларов. Участие потенциальных международных фондов и институциональных инвесторов зависит от проверок, инвестиционных решений и окончательных соглашений; обязывающих договоренностей по взносам в настоящее время нет.

Предлагаемый тариф на услуги терминала и хранения составляет 4,93 доллара за миллион британских тепловых единиц, а на транспортировку — 1,91 доллара в течение первых десяти лет. В дальнейшем, по прогнозу спонсоров, эти ставки могут снизиться соответственно до 2,20 и 0,92 доллара.

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