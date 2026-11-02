У Пакистані запропонували скасувати єдині тарифи на електроенергію — Dawn

У Пакистані Приватизаційна комісія запропонувала скасувати режим єдиних тарифів на електроенергію для державних розподільчих компаній у межах їхнього продажу приватним інвесторам. Ліцензовані приватні постачальники зможуть встановлювати різні ціни та строки контрактів залежно від вартості закупівлі електрики, профілю споживання, платіжної дисципліни й рівня послуг, повідомляє Dawn.

Пропозиції викладені у 25-сторінковому проєкті нового режиму роботи розподільчих компаній після приватизації. Документ уже розіслали профільним міністерствам, регуляторам та інвесторам для отримання відгуків. Це ще не затверджена урядова політика, однак проєкт планують представити прем'єр-міністру цього тижня.

Конкуренція між постачальниками

За запропонованою моделлю держава поступово відмовлятиметься від прямої закупівлі та роздрібного постачання електроенергії. Центральне агентство закупівлі електроенергії CPPA-G має поступитися роллю єдиного покупця для роздрібного ринку, а ліцензовані постачальники закуповуватимуть електроенергію, управлятимуть клієнтськими портфелями та конкуруватимуть за споживачів.

Спочатку постачальники переберуть зобов'язання за чинними контрактами на потужність разом із клієнтськими портфелями. У міру завершення цих контрактів вони поступово відповідатимуть за прогнозування попиту та незалежні закупівлі електроенергії через двосторонні угоди, аукціони або організовані енергетичні біржі.

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Для споживачів у регіонах, де конкуренція ще не запрацює, а також у разі припинення роботи постачальника, передбачено механізм постачальника останньої інстанції. Він забезпечуватиме безперервне електропостачання, виставлення рахунків, збір платежів і застосування субсидованих тарифів для захищених категорій споживачів.

Субсидії та робота мереж

Проєкт також передбачає поетапне скорочення субсидій, що виникають через різницю в тарифах, і наближення внутрішніх цін на електроенергію до фактичної вартості постачання. На першому етапі планують виявляти домогосподарства, які неправомірно отримують статус захищених споживачів, розподіляючи навантаження між кількома однофазними підключеннями. Для цього оператори мереж і постачальники застосовуватимуть аналіз даних та фізичні перевірки.

Власність на фізичні електромережі планують відокремити від роздрібного продажу електроенергії. Оператори розподільчих мереж мають надавати недискримінаційний доступ усім ліцензованим постачальникам, а їхню прибутковість пропонують пов'язати з якістю послуг, зниженням втрат у мережах та операційною ефективністю. Тривалість регуляторного багаторічного тарифного періоду хочуть продовжити з п'яти до семи років.

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