ATCO закриє газову мережу Олбані за три роки — ABC News Australia

Компанія ATCO Australia планує впродовж наступних трьох років вивести з експлуатації газову мережу в Олбані, що в Західній Австралії. Власникам будинків, які вирішать перейти на електроенергію, пакет підтримки передбачає компенсацію до 2 тисяч доларів, повідомляє ABC News.

Загальний пакет підтримки становить 31 млн доларів, з яких 5 млн надає ATCO. Він має покрити витрати клієнтів, які перейдуть на балонний газ. Водночас компенсація для тих, хто обере електрифікацію, обмежена сумою у 2 тисячі доларів.

Витрати на переобладнання

Архітектор Майкл Робертс збудував будинок у районі Міддлтон-Біч, підключений до міської мережі скрапленого газу. Оселю обладнали газовими приладами для опалення та приготування їжі. За оцінкою Робертса, заміна приладів на електричні коштуватиме від 10 до 12 тисяч доларів, тому запропонована компенсація покриє лише частину витрат.

Робертс зазначив, що рішення ATCO стало для нього несподіванкою. За його словами, воно також вплинуло на клієнтів його архітектурної компанії, які обирали газове обладнання для нових проєктів.

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Критика пакета підтримки

Минулого місяця ATCO та уряд штату зазнали критики після того, як документи, отримані ABC, засвідчили, що вони обговорювали виведення мережі з експлуатації за вісім місяців до повідомлення клієнтів.

Міністерка енергетики Ембер-Джейд Сандерсон заявила, що уряд безуспішно намагався переконати ATCO залишитися в Олбані. За її словами, газ не є довгостроковим видом палива для Західної Австралії, а уряд хоче, щоб жителі міста переходили на електроенергію.

Енергетичний аналітик Рей Віллс і мер Олбані Грег Стокс вважають, що нинішнього фінансування недостатньо, аби заохотити всіх мешканців відмовитися від газових балонів. Стокс припустив, що встановлення теплового насоса та системи кондиціювання зі зворотним циклом може коштувати понад 10 тисяч доларів.

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