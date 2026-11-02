Компания ATCO Australia планирует в течение следующих трех лет вывести из эксплуатации газовую сеть в Олбани, в Западной Австралии. Для владельцев домов, которые решат перейти на электроэнергию, пакет поддержки предусматривает компенсацию до 2 тысяч долларов, сообщает ABC News.

Общий пакет поддержки составляет 31 млн долларов, из которых 5 млн предоставляет ATCO. Он должен покрыть расходы клиентов, которые перейдут на баллонный газ. В то же время компенсация для тех, кто выберет электрификацию, ограничена суммой в 2 тысячи долларов.

Расходы на переоборудование

Архитектор Майкл Робертс построил дом в районе Миддлтон-Бич, подключенный к городской сети сжиженного газа. Дом оборудовали газовыми приборами для отопления и приготовления пищи. По оценке Робертса, замена приборов на электрические обойдется от 10 до 12 тысяч долларов, поэтому предложенная компенсация покроет лишь часть расходов.

Робертс отметил, что решение ATCO стало для него неожиданностью. По его словам, оно также повлияло на клиентов его архитектурной компании, которые выбирали газовое оборудование для новых проектов.

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Критика пакета поддержки

В прошлом месяце ATCO и правительство штата подверглись критике после того, как документы, полученные ABC, показали, что они обсуждали вывод сети из эксплуатации за восемь месяцев до уведомления клиентов.

Министр энергетики Эмбер-Джейд Сандерсон заявила, что правительство безуспешно пыталось убедить ATCO остаться в Олбани. По ее словам, газ не является долгосрочным видом топлива для Западной Австралии, а правительство хочет, чтобы жители города переходили на электроэнергию.

Энергетический аналитик Рэй Уиллс и мэр Олбани Грег Стокс считают, что нынешнего финансирования недостаточно, чтобы побудить всех жителей отказаться от газовых баллонов. Стокс предположил, что установка теплового насоса и системы кондиционирования с обратным циклом может стоить более 10 тысяч долларов.

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