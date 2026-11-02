ATCO Australia计划在未来三年内停止运营位于西澳大利亚州奥尔巴尼的燃气网络。对于决定改用电力的房主，支持计划提供最高2000美元的补偿，ABC News报道。

该支持计划总额为3100万美元，其中ATCO提供500万美元。该计划应覆盖改用瓶装燃气的客户的费用。同时，选择电气化的用户所获补偿上限为2000美元。

改造费用

建筑师迈克尔·罗伯茨在米德尔顿海滩地区建造了一栋房屋，该房屋接入了城市液化燃气网络。住宅配备了用于供暖和烹饪的燃气设备。罗伯茨估计，将这些设备更换为电器设备将花费1万至1.2万美元，因此拟议的补偿只能覆盖部分费用。

罗伯茨表示，ATCO的决定令他感到意外。他说，这也影响了其建筑公司客户，这些客户曾为新项目选择燃气设备。

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对支持计划的批评

上个月，ATCO和州政府受到批评，此前ABC获得的文件显示，在通知客户前八个月，双方就曾讨论停止运营该网络。

能源部长安伯-杰德·桑德森表示，政府曾试图说服ATCO留在奥尔巴尼，但未能成功。她说，天然气不是西澳大利亚州的长期燃料，政府希望该市居民改用电力。

能源分析师雷·威尔斯和奥尔巴尼市长格雷格·斯托克斯认为，目前的资金不足以鼓励所有居民放弃瓶装燃气。斯托克斯表示，安装热泵和逆循环空调系统的费用可能超过1万美元。

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