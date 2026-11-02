阿联酋工业和先进技术部长苏丹·阿尔贾比尔在阿布扎比表示，经由霍尔木兹海峡的航运中断已使全球石油库存减少近10亿桶。在11月2日ADIPEC开幕式上，他呼吁重新审视能源安全的应对方式。

据《The National》报道，阿尔贾比尔强调，仅保障能源资源的生产已不足够，还必须确保其运送至消费者手中。他表示，中断发生前，运输和物流成本占每桶价格的比例不足5%，如今已超过30%。

燃料库存与物流

国有石油公司Adnoc负责人表示，部分国家的柴油库存已降至35年来同期最低水平。他称，在其他市场，液化天然气供应出现了6000亿立方英尺的缺口。

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阿尔贾比尔列出了加强能源安全的五项优先事项：供应可得性、进入市场的路线、运营分析、投资信心和人才能力。他还主张扩大战略储备、加强基础设施并实现供应路线多元化。

用于石油行业的人工智能

Adnoc同时宣布与OpenAI和G42达成协议，应用OpenAI Frontier系统。该公司计划在油田开发、油井管理和商业运营中使用人工智能。

阿尔贾比尔表示，该合作将使Adnoc的系统更加安全、更具韧性且更高效。他还表示，阿联酋将继续倡导通过对话、外交和政治解决方案来维护能源市场和全球经济的稳定。

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