在巴基斯坦卡拉奇，巴基斯坦人民党（PPP）从利亚里门举行游行至卡拉奇新闻俱乐部，抗议利亚里及该市南部其他地区长期停电停气。参与者警告称，如果情况不改变，他们将在电力公司K-Electric和天然气供应商Sui Southern Gas Company总部外举行示威活动，据Dawn报道。

此次活动由PPP卡拉奇南区主席贾维德·纳戈里领导。国民议会议员萨达尔·纳比尔·加博尔、党内人士、地方代表、活动人士以及来自利亚里、萨达尔、伯恩斯路、加登和其他地区的居民参加了活动。参与者高喊反对两家公司的口号，并要求结束长期的电力和天然气供应中断。

抗议活动参与者

纳比尔·加博尔表示，在国民议会和省议会层面与K-Electric官员举行的会谈，既未改善该公司的工作，也未改善其对消费者的态度。他称，PPP将与南区组织一起在所有可用平台上进行抗议，直到K-Electric和Sui Southern Gas Company改变其做法。

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关于停供规模的声明

贾维德·纳戈里称，利亚里长期停电是K-Electric的恣意行为。他声称，该地区居民每天最长16小时没有电力供应，而在一些地方，停电可能持续长达21小时。

纳戈里还批评Sui Southern Gas Company，称该公司尽管向消费者收取在卡拉奇铺设新管道的费用，却供应不足的天然气。他补充说，信德省政府根据PPP主席比拉瓦尔·布托-扎尔达里的声明，向数千户家庭分发了太阳能系统，提供300单位免费电力。这名党代表呼吁当局立即采取行动，并表示抗议运动将持续到居民的投诉得到解决。

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