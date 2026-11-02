W Karaczi w Pakistanie Pakistańska Partia Ludowa (PPP) przeprowadziła marsz protestacyjny od bramy Lyari do Klubu Prasowego w Karaczi przeciwko długotrwałym przerwom w dostawach energii elektrycznej i gazu w Lyari oraz innych częściach południowej części miasta. Uczestnicy ostrzegli, że przeprowadzą akcje przed siedzibami firmy energetycznej K-Electric i dostawcy gazu Sui Southern Gas Company, jeśli sytuacja się nie zmieni, informuje Dawn.

Akcję prowadził przewodniczący PPP w Południowym Okręgu Karaczi, Javed Nagori. Dołączyli do niej członek Zgromadzenia Narodowego Sardar Nabil Gabol, działacze partyjni, lokalni przedstawiciele, aktywiści oraz mieszkańcy Lyari, Saddaru, Burns Road, Gardenu i innych dzielnic. Uczestnicy skandowali hasła przeciwko obu firmom i domagali się zakończenia długotrwałych zakłóceń w dostawach prądu i gazu.

Uczestnicy protestu

Nabil Gabol oświadczył, że spotkania z przedstawicielami K-Electric na szczeblu Zgromadzenia Narodowego i zgromadzenia prowincjonalnego nie poprawiły ani działania firmy, ani jej stosunku do konsumentów. Według niego PPP wraz z organizacją Południowego Okręgu będzie protestować na wszystkich dostępnych platformach, dopóki K-Electric i Sui Southern Gas Company nie zmienią swojej praktyki.

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Oświadczenia o skali przerw

Javed Nagori nazwał długotrwałe przerwy w dostawach prądu w Lyari samowolą ze strony K-Electric. Twierdzi, że mieszkańcy tej dzielnicy pozostają bez prądu do 16 godzin na dobę, a w niektórych miejscach przerwy mogą trwać do 21 godzin.

Nagori skrytykował również Sui Southern Gas Company za, jak powiedział, niewystarczające dostawy gazu mimo pobierania od konsumentów opłat za nowe rurociągi położone w Karaczi. Dodał, że rząd prowincji Sindh rozdał systemy solarne tysiącom gospodarstw domowych zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego PPP Bilawala Bhutto-Zardariego dotyczącą 300 jednostek bezpłatnej energii elektrycznej. Przedstawiciel partii wezwał władze do natychmiastowego podjęcia działań i oświadczył, że ruch protestacyjny będzie trwał do czasu rozwiązania skarg mieszkańców.

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