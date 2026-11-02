Правительство Южной Кореи планирует запустить систему экстренного управления, чтобы сохранить график проекта строительства АЭС «Дукованы» в Чехии. Об этом после прекращения переговоров по контракту с южнокорейским строительным консорциумом сообщает Korea Herald.

Меры для сохранения графика

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи планирует подготовить меры, которые должны помочь избежать отставания от графика чешского проекта и предотвратить подобные проблемы в дальнейшем. Первое заседание для обсуждения дальнейших шагов должны были провести в понедельник.

Государственная компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) на прошлой неделе прекратила переговоры с консорциумом Daewoo Engineering & Construction и Doosan Enerbility. Стороны не смогли согласовать ключевые условия контракта на строительство АЭС.

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Новый тендер на подрядчика

KHNP заявила, что официально завершит переговоры и начнет подготовку нового тендера для выбора строительного подрядчика. Компания рассчитывает заключить контракт с новым консорциумом до июля 2027 года, чтобы начать строительство в ноябре того же года.

Министр промышленности Ким Чон Кван заявил, что он и его заместитель будут еженедельно лично рассматривать ключевые вопросы проекта и принимать необходимые меры. Стоимость проекта оценивают примерно в 25 трлн вон, или $17,5 млрд. Он предусматривает строительство двух реакторов APR1000 мощностью 1000 мегаватт каждый — модели южнокорейской разработки. Южнокорейский консорциум во главе с KHNP выиграл проект в прошлом году.

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