Rząd Korei Południowej planuje uruchomić system zarządzania kryzysowego, aby utrzymać harmonogram projektu budowy elektrowni jądrowej Dukovany w Czechach. Poinformował o tym Korea Herald po zerwaniu negocjacji w sprawie kontraktu z południowokoreańskim konsorcjum budowlanym.

Działania na rzecz utrzymania harmonogramu

Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei Południowej planuje przygotować działania, które mają pomóc uniknąć opóźnień w czeskim projekcie i zapobiec podobnym problemom w przyszłości. Pierwsze spotkanie w celu omówienia dalszych kroków miało odbyć się w poniedziałek.

Państwowa spółka Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) w ubiegłym tygodniu przerwała negocjacje z konsorcjum Daewoo Engineering & Construction i Doosan Enerbility. Strony nie zdołały uzgodnić kluczowych warunków kontraktu na budowę elektrowni jądrowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowy przetarg na wykonawcę

KHNP oświadczyła, że formalnie zakończy negocjacje i rozpocznie przygotowania do nowego przetargu na wybór wykonawcy budowy. Spółka liczy na podpisanie umowy z nowym konsorcjum do lipca 2027 roku, aby rozpocząć budowę w listopadzie tego samego roku.

Minister przemysłu Kim Jong-kwan oświadczył, że on i jego zastępca będą co tydzień osobiście analizować kluczowe kwestie projektu oraz podejmować niezbędne działania. Wartość projektu szacuje się na około 25 bln wonów, czyli 17,5 mld dolarów. Przewiduje on budowę dwóch reaktorów APR1000 o mocy 1000 megawatów każdy — modelu opracowanego w Korei Południowej. Południowokoreańskie konsorcjum kierowane przez KHNP wygrało projekt w ubiegłym roku.

Czytaj nas na