Alfonso Campos, właściciel historycznego rancza Estancia San Gregorio, zapowiedział zamiar zaskarżenia zgody środowiskowej dla wartego 11 mld dolarów projektu HNH Energy w chilijskiej Patagonii. Zwraca się do Komitetu Ministrów Chile o cofnięcie zgody na projekt i zastąpienie jej odmową, informuje The Rio Times.

Zastrzeżenia właściciela rancza

Estancia San Gregorio to historyczne ranczo mające w Chile status obiektu dziedzictwa narodowego. Według publikacji obiekty HNH Energy mają zostać zlokalizowane w pobliżu rancza. Campos uważa, że konstrukcje te mogą naruszyć integralność rancza, a lokalizacja obiektów nie została wystarczająco szczegółowo zbadana podczas oceny środowiskowej.

Wśród zastrzeżeń właściciel wymienił również bezpieczeństwo przechowywania amoniaku, toksycznego gazu, w pobliżu drogi Route 255, która łączy Punta Arenas i San Gregorio. Podnosi też kwestie ochrony ptaków oraz możliwego wpływu projektu na sąsiednie działki i społeczności.

Parametry projektu

HNH Energy to europejskie konsorcjum, w skład którego wchodzi duński fundusz inwestycyjny Copenhagen Infrastructure Partners. Konsorcjum planuje wykorzystywać energię wiatrową do produkcji zielonego wodoru i zielonego amoniaku — składnika nawozów, który łatwiej transportować.

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Komisja środowiskowa regionu Magallanes jednogłośnie zatwierdziła pod koniec sierpnia 2026 roku raport z oceny oddziaływania projektu na środowisko: za decyzją głosowało wszystkich 12 członków komisji. Według chilijskiej Służby Oceny Środowiskowej HNH Energy stał się największym pod względem wartości spośród 36 projektów zatwierdzonych w kraju w sierpniu.

Pierwsza faza przewiduje instalację 194 turbin wiatrowych o łącznej mocy 1,4 GW, którą później planuje się zwiększyć do 2,1 GW. Kompleks ma również obejmować instalację odsalania wody morskiej oraz terminal portowy. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2027 rok, a produkcji — na drugą połowę 2030 roku. W szczytowym okresie prac budowlanych oczekuje się do 4 tysięcy pracowników.

Odwołania rozpatrzy Komitet Ministrów pod przewodnictwem ministra środowiska. Może on utrzymać zgodę w mocy, zmienić jej warunki lub ją cofnąć. Daty podjęcia decyzji na razie nie ujawniono.

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