Владелец исторического ранчо Estancia San Gregorio Альфонсо Кампос заявил о намерении оспорить экологическое одобрение проекта HNH Energy стоимостью $11 млрд в чилийской Патагонии. Он просит Комитет министров Чили отменить одобрение проекта и заменить его отказом, сообщает The Rio Times.

Возражения владельца ранчо

Estancia San Gregorio — историческое ранчо, имеющее в Чили статус объекта национального наследия. По данным издания, объекты HNH Energy планируют разместить рядом с ранчо. Кампос считает, что эти сооружения могут нарушить целостность ранчо, а расположение объектов было недостаточно подробно изучено в ходе экологической оценки.

Среди возражений владелец также назвал безопасность хранения аммиака — токсичного газа — рядом с автодорогой Route 255, соединяющей Пунта-Аренас и Сан-Грегорио. Он также поднимает вопросы защиты птиц и возможного влияния проекта на соседние земельные участки и общины.

Параметры проекта

HNH Energy — европейский консорциум, в который входит датский инвестиционный фонд Copenhagen Infrastructure Partners. Консорциум планирует использовать энергию ветра для производства зеленого водорода и зеленого аммиака — компонента удобрений, который легче транспортировать.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Экологическая комиссия региона Магальянес в конце августа 2026 года единогласно одобрила отчет об оценке воздействия проекта на окружающую среду: за решение проголосовали все 12 членов комиссии. По данным Службы экологической оценки Чили, HNH Energy стал крупнейшим по стоимости среди 36 проектов, одобренных в стране в августе.

Первая фаза предусматривает установку 194 ветротурбин общей мощностью 1,4 ГВт, которую впоследствии планируют увеличить до 2,1 ГВт. В комплекс также должны войти установка по опреснению морской воды и портовый терминал. Начало строительства запланировано на 2027 год, а производства — на вторую половину 2030 года. На пике строительных работ ожидается до 4 тысяч работников.

Апелляции будет рассматривать Комитет министров под председательством министра окружающей среды. Он может оставить одобрение в силе, изменить его условия или отменить. Дату принятия решения пока не обнародовали.

Читай нас в