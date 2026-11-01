智利巴塔哥尼亚历史牧场Estancia San Gregorio的所有者阿方索·坎波斯表示，计划挑战价值110亿美元的HNH Energy项目所获环境批准。他请求智利部长委员会撤销对该项目的批准，并改为作出否决决定，据《The Rio Times》报道。

牧场主的异议

Estancia San Gregorio是一座历史牧场，在智利拥有国家遗产地位。据该媒体报道，HNH Energy的设施计划建在牧场附近。坎波斯认为，这些建筑可能破坏牧场的完整性，而且环境评估期间对设施选址的研究不够详细。

该所有者提出的异议还包括：在连接蓬塔阿雷纳斯与圣格雷戈里奥的Route 255公路附近储存有毒气体氨的安全性。他还提出鸟类保护问题，以及该项目可能对邻近地块和社区造成的影响。

项目参数

HNH Energy是一个欧洲财团，其中包括丹麦投资基金Copenhagen Infrastructure Partners。该财团计划利用风能生产绿色氢气和绿色氨；绿色氨是一种更易运输的肥料成分。

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麦哲伦大区环境委员会于2026年8月底一致批准了该项目的环境影响评估报告：委员会全部12名成员均投票支持该决定。根据智利环境评估局的数据，HNH Energy成为该国8月获批的36个项目中价值最大的项目。

第一阶段计划安装194台风力涡轮机，总装机容量为1.4吉瓦，之后计划增至2.1吉瓦。该综合设施还将包括海水淡化厂和港口码头。建设计划于2027年开始，生产计划于2030年下半年开始。建筑施工高峰期预计将有多达4000名工人。

上诉将由环境部长主持的部长委员会审议。该委员会可以维持批准、修改其条件或将其撤销。目前尚未公布作出决定的日期。

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