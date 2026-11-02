Prezydent Tajwanu William Lai wezwał deputowanych Yuan Ustawodawczego do poparcia dodatkowego budżetu na subsydiowanie państwowych Taiwan Power Co (Taipower) i CPC Corp, Taiwan. Jak stwierdził, spółki te ponoszą część kosztów spowodowanych wzrostem cen energii w związku z napięciami geopolitycznymi.

Jak podaje Taipei Times, projekt dodatkowego budżetu został już złożony w parlamencie. Lai wezwał przedstawicieli sił rządzących i opozycyjnych do wspólnego poparcia projektu, a także zwrócił się do środowiska medycznego z prośbą o przekonywanie opozycyjnych ustawodawców do głosowania za propozycją.

Argumenty prezydenta

Przemawiając podczas ceremonii otwarcia budynku Stowarzyszenia Medycznego Miasta Kaohsiung, Lai oświadczył, że obowiązkiem prezydenta jest nie tylko rozwój gospodarczy i poprawa oczekiwanej długości życia, lecz także utrzymanie stabilności społecznej i kontrola cen. Zauważył, że wzrost wpływów podatkowych umożliwił rządowi zaproponowanie subsydiów budżetowych w celu ograniczenia inflacji.

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Prezydent powiedział również, że dodatkowe dochody budżetowe mogą zostać wykorzystane do pokrycia kosztów ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli podwyżka składek ubezpieczeniowych stanie się nieunikniona. Jego zdaniem takie samo podejście należy zastosować do cen paliw i energii elektrycznej.

Koszty państwowych spółek

Lai powiązał wzrost światowych cen z wojną Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie, wojną Stanów Zjednoczonych i Iranu oraz napięciami na Bliskim Wschodzie. Według niego w niektórych krajach doprowadziło to do niedoborów paliwa lub gwałtownego wzrostu cen energii, podczas gdy na Tajwanie ceny paliw i energii elektrycznej pozostawały względnie stabilne.

Jednocześnie prezydent oświadczył, że powstrzymywanie wzrostu cen stworzyło znaczne obciążenie finansowe dla CPC Corp, Taiwan i Taipower. Podkreślił, że uchwalenie dodatkowego budżetu powinno pomóc uniknąć przyspieszenia inflacji i zachować stabilność społeczną.

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