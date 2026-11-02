台湾总统威廉·赖呼吁立法院议员支持一项追加预算，为国营的 Taiwan Power Co（Taipower）和 CPC Corp, Taiwan 提供补贴。他表示，在地缘政治紧张局势下能源价格上涨，这些公司承担了部分相关成本。

据《台北时报》报道，追加预算案已提交议会。赖呼吁执政和反对派力量的代表共同支持该案，并请求医疗界说服反对派立法者投票支持这一提案。

总统的论点

赖在高雄市医师公会大楼启用仪式上表示，总统的职责不仅是推动经济发展和提高预期寿命，还包括维持社会稳定和控制物价。他指出，税收收入增加使政府能够提出预算补贴以遏制通胀。

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总统还表示，如果提高保险费不可避免，额外的预算收入可用于支付医疗保险费用。他认为，同样的方法应适用于燃料和电价。

国营公司的成本

赖将全球价格上涨与俄罗斯联邦——侵略国——对乌克兰的战争、美国与伊朗之间的战争以及中东紧张局势联系起来。他表示，这导致一些国家出现燃料短缺或能源价格大幅上涨，而台湾的燃料和电价则保持相对稳定。

与此同时，总统表示，抑制价格已给 CPC Corp, Taiwan 和 Taipower 带来沉重的财务负担。他强调，通过追加预算应有助于避免通胀加速并维护社会稳定。

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