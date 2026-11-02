Президент Тайваня Уильям Лай призвал депутатов Законодательного юаня поддержать дополнительный бюджет для субсидирования государственных Taiwan Power Co (Taipower) и CPC Corp, Taiwan. По его словам, эти компании берут на себя часть расходов, вызванных ростом цен на энергоносители на фоне геополитической напряженности.

Как сообщает Taipei Times, проект дополнительного бюджета уже внесен в парламент. Лай призвал представителей правящих и оппозиционных сил совместно поддержать его, а также обратился к медицинскому сообществу с просьбой убеждать оппозиционных законодателей голосовать за предложение.

Аргументы президента

Выступая на церемонии открытия здания Медицинской ассоциации города Гаосюн, Лай заявил, что обязанность президента заключается не только в экономическом развитии и повышении продолжительности жизни, но и в поддержании социальной стабильности и контроле над ценами. Он отметил, что рост налоговых поступлений дал правительству возможность предложить бюджетные субсидии для сдерживания инфляции.

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Президент также сказал, что дополнительные доходы бюджета могут быть использованы для покрытия расходов на медицинское страхование, если повышение страховых взносов станет неизбежным. По его мнению, такой же подход следует применять к ценам на топливо и электроэнергию.

Расходы государственных компаний

Лай связал рост мировых цен с войной Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины, войной США и Ирана и напряженностью на Ближнем Востоке. По его словам, в отдельных странах это привело к дефициту топлива или резкому подорожанию энергоносителей, тогда как на Тайване цены на топливо и электроэнергию оставались относительно стабильными.

В то же время президент заявил, что сдерживание цен создало значительное финансовое бремя для CPC Corp, Taiwan и Taipower. Он подчеркнул, что принятие дополнительного бюджета должно помочь избежать ускорения инфляции и сохранить социальную стабильность.

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