Google предложила энергетической компании Xcel Energy соглашение об обеспечении электроэнергией запланированного дата-центра Project Skyway мощностью 780 МВт в городе Пайн-Айленд, штат Миннесота. Компания планирует профинансировать добавление в сеть 1,4 ГВт ветрогенерации, 200 МВт солнечной энергетики и 300 МВт систем накопления энергии, сообщает OilPrice.

Условия оплаты и защита потребителей

Предложенная модель соглашения предусматривает финансовые гарантии для других потребителей электроэнергии, если Google сократит потребление или откажется от проекта. В частности, компания должна вносить минимальные ежемесячные платежи, рассчитанные как минимум на 75% законтрактованной мощности, даже при более низком фактическом потреблении.

В случае досрочного прекращения соглашения Google может столкнуться с выплатами, эквивалентными восьми годам минимальных платежей. Вице-президент и главный директор Xcel Energy по работе с клиентами Аманда Роум заявила, что эти механизмы должны предотвратить ситуацию, при которой расходы на новую инфраструктуру останутся без источника финансирования.

Модель Clean Energy Accelerator Charge в настоящее время ожидает одобрения Комиссии по коммунальным услугам Миннесоты. Она построена по принципу тарифа Clean Transition Tariff, который Google ранее разработала совместно с NV Energy.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возражения жителей и экологические вопросы

Google заявляет, что проект может быть полезен для электросети и поможет компании достичь цели полного перехода на безуглеродную энергию к 2030 году. В то же время часть жителей Пайн-Айленда выступает против строительства: в опросе, проведенном с 1 по 31 августа, 75,8% участников высказались против Project Skyway.

Первоначальная оценка Alternative Urban Area Review указывала, что дата-центр будет потреблять около 55,7 млн галлонов воды ежегодно. Это означало бы рост общего водопотребления города примерно на 50%. Экологические группы также выражали обеспокоенность из-за отсутствия комплексного анализа влияния на подземные воды, а противники проекта поднимали вопрос о возможном попадании сточных вод в реку Замбро.

Minnesota Center for Environmental Advocacy подал иск против города Пайн-Айленд, заявив, что экологическое исследование проекта было нечетким, первоначально не указывало Google как конечного пользователя и не раскрывало влияния на энергопотребление, воду, шум и работу генераторов.

Рост спроса со стороны дата-центров

По оценке Lawrence Berkeley National Laboratory, к 2030 году дата-центры могут потреблять 11,8% всей электроэнергии США. Управление энергетической информации США прогнозирует, что к 2050 году серверы дата-центров будут использовать от 446 до 818 млрд кВт·ч электроэнергии в год.

Читай нас в