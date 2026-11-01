Google为明尼苏达州780兆瓦数据中心提出协议 — OilPrice

Google向能源公司Xcel Energy提出了一项协议，为计划在明尼苏达州派恩岛建设的780兆瓦Project Skyway数据中心供电。该公司计划为电网新增1.4吉瓦风电、200兆瓦太阳能发电和300兆瓦储能系统提供资金，OilPrice报道。

付款条件和消费者保护

拟议的协议模式为其他电力消费者提供财务保障，以防Google减少用电量或退出该项目。具体而言，即使实际用电量较低，该公司也必须支付最低月度费用，费用至少按合同容量的75%计算。

如果提前终止协议，Google可能面临相当于八年最低付款额的支出。Xcel Energy客户事务副总裁兼首席客户官阿曼达·罗姆表示，这些机制旨在避免新基础设施成本失去资金来源的情况。

Clean Energy Accelerator Charge模式目前正在等待明尼苏达州公共事业委员会批准。该模式基于Clean Transition Tariff的原则，该电价机制此前由Google与NV Energy共同制定。

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居民反对和环境问题

Google表示，该项目可能有利于电网，并将帮助该公司实现到2030年完全转向无碳能源的目标。与此同时，部分派恩岛居民反对建设：在8月1日至31日进行的一项调查中，75.8%的参与者反对Project Skyway。

初步的Alternative Urban Area Review评估显示，该数据中心每年将消耗约5570万加仑的水。这将意味着该市总用水量增加约50%。环保组织还对缺乏关于地下水影响的综合分析表示担忧，而项目反对者则提出了废水可能排入赞布罗河的问题。

Minnesota Center for Environmental Advocacy对派恩岛市提起诉讼，称该项目的环境研究不明确，起初未将Google列为最终用户，也未披露对能源消耗、用水、噪音和发电机运行的影响。

数据中心需求增长

据劳伦斯伯克利国家实验室估计，到2030年，数据中心可能消耗美国全部电力的11.8%。美国能源信息署预测，到2050年，数据中心服务器每年将使用4460亿至8180亿千瓦时电力。

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