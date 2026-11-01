Google zaproponował firmie energetycznej Xcel Energy umowę dotyczącą dostaw energii elektrycznej do planowanego centrum danych Project Skyway o mocy 780 MW w mieście Pine Island w stanie Minnesota. Firma planuje sfinansować dodanie do sieci 1,4 GW mocy wiatrowej, 200 MW energii słonecznej oraz 300 MW systemów magazynowania energii, informuje OilPrice.

Warunki płatności i ochrona odbiorców

Proponowany model umowy przewiduje gwarancje finansowe dla innych odbiorców energii elektrycznej, jeśli Google ograniczy zużycie lub wycofa się z projektu. W szczególności firma ma uiszczać minimalne miesięczne płatności obliczane na podstawie co najmniej 75% zakontraktowanej mocy, nawet przy niższym faktycznym zużyciu.

W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy Google może zostać zobowiązany do płatności równoważnych ośmiu latom minimalnych opłat. Wiceprezeska i dyrektorka ds. klientów Xcel Energy Amanda Rome oświadczyła, że mechanizmy te mają zapobiec sytuacji, w której koszty nowej infrastruktury pozostaną bez źródła finansowania.

Model Clean Energy Accelerator Charge obecnie oczekuje na zatwierdzenie przez Komisję ds. Usług Publicznych Minnesoty. Jest on oparty na zasadzie taryfy Clean Transition Tariff, którą Google wcześniej opracował wspólnie z NV Energy.

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Sprzeciw mieszkańców i kwestie środowiskowe

Google twierdzi, że projekt może przynieść korzyści sieci elektroenergetycznej i pomóc firmie osiągnąć cel pełnego przejścia na energię bezemisyjną do 2030 roku. Jednocześnie część mieszkańców Pine Island sprzeciwia się budowie: w badaniu przeprowadzonym od 1 do 31 sierpnia 75,8% uczestników opowiedziało się przeciwko Project Skyway.

Wstępna ocena Alternative Urban Area Review wskazywała, że centrum danych będzie zużywać około 55,7 mln galonów wody rocznie. Oznaczałoby to wzrost całkowitego zużycia wody w mieście o około 50%. Grupy ekologiczne wyrażały również obawy z powodu braku kompleksowej analizy wpływu na wody gruntowe, a przeciwnicy projektu podnosili kwestię możliwego przedostawania się ścieków do rzeki Zumbro.

Minnesota Center for Environmental Advocacy złożyło pozew przeciwko miastu Pine Island, twierdząc, że badanie środowiskowe projektu było niejasne, początkowo nie wskazywało Google jako użytkownika końcowego i nie ujawniało wpływu na zużycie energii, wodę, hałas i pracę generatorów.

Rosnący popyt ze strony centrów danych

Według szacunków Lawrence Berkeley National Laboratory do 2030 roku centra danych mogą zużywać 11,8% całej energii elektrycznej w USA. Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej prognozuje, że do 2050 roku serwery centrów danych będą zużywać od 446 do 818 mld kWh energii elektrycznej rocznie.

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