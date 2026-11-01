National Grid uzgodniło zakup 73 akrów ziemi w Dorman Point na Teesside w Wielkiej Brytanii. Umowa jest krokiem w kierunku budowy największej w kraju podstacji elektroenergetycznej, która potencjalnie będzie mogła dostarczać energię do dużego planowanego centrum danych w pobliżu, informuje The Guardian.

Działka znajduje się na terenie należącym do Teesworks, lokalnego partnerstwa publiczno-prywatnego. O porozumieniu w sprawie zakupu ziemi poinformowano w ubiegłym tygodniu.

Plany dotyczące centrum danych

W ubiegłym roku pojawiły się doniesienia, że rząd Wielkiej Brytanii wybrał Teesworks jako lokalizację nowego centrum danych sztucznej inteligencji. Złożono już wnioski o pozwolenie na budowę kompleksu o powierzchni prawie 500 tys. metrów kwadratowych.

Dyrektor ds. gruntów w National Grid Matt Pearce oświadczył, że umowa jest rezultatem współpracy stron na rzecz rozwoju ważnej infrastruktury. Według niego projekt ma wesprzeć rozwój technologii sztucznej inteligencji i sektora cyfrowego, a także kolejny etap przemysłowego i gospodarczego rozwoju regionu.

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Moce elektroenergetyczne

Burmistrz Połączonej Administracji Doliny Tees Ben Houchen powiedział Sky News, że głównym problemem dla deweloperów centrów danych jest szybkie podłączenie wystarczających mocy elektroenergetycznych. Według niego dostęp do 3,2 GW mocy pozwoli regionowi konkurować o inwestycje ze Stanami Zjednoczonymi, krajami Zatoki Perskiej i częścią Europy.

W ubiegłym tygodniu rząd Wielkiej Brytanii opublikował projekt krajowej polityki dotyczącej centrów danych, nazywając je równie ważnymi dla gospodarki jak koleje i sieci elektroenergetyczne. Jednocześnie szybka budowa takich obiektów wywołała już protesty grup społecznych w różnych częściach kraju.

Według publikacji grupa infrastrukturalna Balfour Beatty może otrzymać prace przy budowie podstacji dla National Grid, a Steel River Power aktywnie uczestniczy w projekcie.

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