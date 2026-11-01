Rząd Cypru zatwierdził rozwój złoża gazowego Kronos, dla którego 26 października podpisano główne kontrakty o wartości do 1,8 mld dolarów. Przenoszą one projekt do fazy budowy, a Eni i TotalEnergies oczekują pierwszego gazu w połowie 2028 roku, informuje Cyprus Mail.

Publikacja zauważa, że rozpoczęcie produkcji i eksportu przybliży Cypr do statusu producenta gazu ziemnego. Jednocześnie dochody państwa będą zależeć od uzgodnionych warunków handlowych i fiskalnych. Według autora materiału wpływy mogą rozpocząć się po 2031 roku.

Warunki i podział ryzyka

Według źródeł branżowych i specjalistycznego wydawnictwa MEES rząd Cypru zatwierdził rozwój Kronos po trudnych negocjacjach dotyczących warunków handlowych i podziału ryzyka. Poinformowały one, że niektóre obawy władz dotyczące tego podziału nie zostały w pełni uwzględnione, a ostateczne warunki wywołały zastrzeżenia co do korzyści gospodarczych i zobowiązań Cypru.

Cyprus Mail podkreśla, że bez ujawnienia kluczowych warunków kontraktów niemożliwa jest niezależna ocena ryzyk, które przyjmuje na siebie kraj, oraz oczekiwanego zakresu jego dochodów.

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Egipska infrastruktura i LNG

Projekt będzie opierać się na istniejącej infrastrukturze egipskiego złoża Zohr i terminalu LNG w Damietcie. Wydobycie na Zohr spadło poniżej 1 mld stóp sześciennych dziennie, podczas gdy przepustowość jego obiektów przetwórczych wynosi 3,2 mld stóp sześciennych dziennie.

Około 0,4 mld stóp sześciennych gazu dziennie ma być dostarczane do Damietty, co umożliwi produkcję około 2,8 mln ton LNG rocznie. Eni i TotalEnergies będą sprzedawać po 50% tych wolumenów. Cypr z kolei będzie otrzymywać dochody z rozwoju złoża zgodnie z handlowymi i fiskalnymi warunkami umowy.

Transport, przetwarzanie i skraplanie gazu wymagają znacznych kosztów, które mogą zmniejszać potencjalne korzyści gospodarcze Cypru. Jednocześnie wykorzystanie istniejących egipskich mocy ogranicza początkowe inwestycje i przyspiesza rozwój złoża.

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