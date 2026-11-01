Kronos开发项目签署18亿美元合同——Cyprus Mail

塞浦路斯政府批准开发Kronos天然气田，其主要合同于10月26日签署，价值最高达18亿美元。这些合同使项目进入建设阶段，Eni和TotalEnergies预计将在2028年年中获得首批天然气，Cyprus Mail报道。

该媒体指出，开始生产和出口将使塞浦路斯更接近成为天然气生产国。同时，国家收入将取决于商定的商业和财政条款。文章作者估计，收入可能在2031年后开始产生。

条款与风险分配

据行业消息人士和专业刊物MEES称，塞浦路斯政府是在就商业条款和风险分配进行艰难谈判后批准Kronos开发项目的。他们表示，当局对这种风险分配的部分担忧没有得到充分解决，而最终条款引发了对塞浦路斯经济收益和义务的保留意见。

Cyprus Mail强调，若不披露合同的关键条款，就无法独立评估该国承担的风险以及其预期收入范围。

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埃及基础设施与LNG

该项目将依托埃及Zohr气田的现有基础设施和达米埃塔的LNG终端。Zohr的产量已降至每日10亿立方英尺以下，而其处理设施的产能为每日32亿立方英尺。

计划每天向达米埃塔供应约4亿立方英尺天然气，这将能够每年生产约280万吨LNG。Eni和TotalEnergies将各自销售这些产量的50%。塞浦路斯则将根据协议的商业和财政条款，从气田开发中获得收入。

天然气的运输、处理和液化需要大量成本，这可能会减少塞浦路斯潜在的经济收益。同时，利用现有的埃及设施可降低初始投资并加快气田开发。

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