Правительство Кипра одобрило разработку газового месторождения Kronos, для которой 26 октября были подписаны основные контракты стоимостью до $1,8 млрд. Они переводят проект в фазу строительства, а Eni и TotalEnergies ожидают первый газ в середине 2028 года, сообщает Cyprus Mail.

Издание отмечает, что начало производства и экспорта приблизит Кипр к статусу производителя природного газа. В то же время государственные доходы будут зависеть от согласованных коммерческих и фискальных условий. По оценке автора материала, поступления могут начаться после 2031 года.

Условия и распределение рисков

По информации отраслевых источников и специализированного издания MEES, правительство Кипра одобрило разработку Kronos после сложных переговоров о коммерческих условиях и распределении рисков. Они сообщили, что отдельные опасения властей относительно такого распределения не были полностью учтены, а окончательные условия вызвали оговорки относительно экономических выгод и обязательств Кипра.

Cyprus Mail подчеркивает, что без раскрытия ключевых условий контрактов невозможно независимо оценить риски, которые берет на себя страна, и ожидаемый диапазон ее доходов.

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Египетская инфраструктура и СПГ

Проект будет опираться на существующую инфраструктуру египетского месторождения Zohr и СПГ-терминал в Дамьетте. Добыча на Zohr упала ниже 1 млрд кубических футов в сутки, тогда как мощность его перерабатывающих объектов составляет 3,2 млрд кубических футов в сутки.

Около 0,4 млрд кубических футов газа в сутки планируется поставлять в Дамьетту, что позволит производить около 2,8 млн тонн СПГ в год. Eni и TotalEnergies будут продавать по 50% этих объемов. Кипр, в свою очередь, будет получать доходы от разработки месторождения в соответствии с коммерческими и фискальными условиями соглашения.

Транспортировка, переработка и сжижение газа требуют значительных затрат, которые могут уменьшить потенциальные экономические выгоды Кипра. В то же время использование существующих египетских мощностей сокращает первоначальные инвестиции и ускоряет разработку месторождения.

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