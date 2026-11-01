Для розробки Kronos підписали контракти на $1,8 млрд — Cyprus Mail

Уряд Кіпру погодив розробку газового родовища Kronos, для якої 26 жовтня підписали основні контракти вартістю до $1,8 млрд. Вони переводять проєкт у фазу будівництва, а перший газ Eni та TotalEnergies очікують у середині 2028 року, повідомляє Cyprus Mail.

Видання зазначає, що початок виробництва та експорту наблизить Кіпр до статусу виробника природного газу. Водночас державні доходи залежатимуть від погоджених комерційних і фіскальних умов. За оцінкою автора матеріалу, надходження можуть розпочатися після 2031 року.

Умови та розподіл ризиків

За інформацією галузевих джерел і спеціалізованого видання MEES, уряд Кіпру погодив розробку Kronos після складних переговорів щодо комерційних умов і розподілу ризиків. Вони повідомили, що окремі занепокоєння влади щодо такого розподілу не були повністю враховані, а остаточні умови викликали застереження стосовно економічних вигід і зобов'язань Кіпру.

Cyprus Mail наголошує, що без оприлюднення ключових умов контрактів неможливо незалежно оцінити ризики, які бере на себе країна, та очікуваний діапазон її доходів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Єгипетська інфраструктура та LNG

Проєкт спиратиметься на наявну інфраструктуру єгипетського родовища Zohr і LNG-термінал у Дам'єтті. Видобуток на Zohr впав нижче 1 млрд кубічних футів на добу, тоді як потужність його переробних об'єктів становить 3,2 млрд кубічних футів на добу.

Приблизно 0,4 млрд кубічних футів газу на добу планують постачати до Дам'єтти, що дасть змогу виробляти близько 2,8 млн тонн LNG на рік. Eni та TotalEnergies продаватимуть по 50% цих обсягів. Кіпр натомість отримуватиме доходи від розробки родовища відповідно до комерційних і фіскальних умов угоди.

Транспортування, переробка та скраплення газу потребують значних витрат, які можуть зменшувати потенційні економічні вигоди Кіпру. Водночас використання наявних єгипетських потужностей скорочує початкові інвестиції та прискорює розробку родовища.

Читай нас у