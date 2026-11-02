Південна Корея створить екстрену систему для АЕС у Чехії — Korea Herald

Уряд Південної Кореї планує запустити систему екстреного управління, щоб зберегти графік проєкту будівництва АЕС «Дуковани» у Чехії. Про це після припинення переговорів щодо контракту з південнокорейським будівельним консорціумом повідомляє Korea Herald.

Заходи для збереження графіка

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї планує підготувати заходи, що мають допомогти уникнути відставання від графіка чеського проєкту та запобігти подібним проблемам надалі. Перше засідання для обговорення подальших кроків мали провести в понеділок.

Державна компанія Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) минулого тижня припинила переговори з консорціумом Daewoo Engineering & Construction і Doosan Enerbility. Сторони не змогли погодити ключові умови контракту на будівництво АЕС.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Новий тендер на підрядника

KHNP заявила, що офіційно завершить переговори та почне підготовку нового тендеру для вибору будівельного підрядника. Компанія розраховує укласти контракт із новим консорціумом до липня 2027 року, щоб розпочати будівництво в листопаді того ж року.

Міністр промисловості Кім Чон Кван заявив, що він і його заступник щотижня особисто розглядатимуть ключові питання проєкту та вживатимуть необхідних заходів. Вартість проєкту оцінюють приблизно у 25 трлн вон, або $17,5 млрд. Він передбачає спорудження двох реакторів APR1000 потужністю 1000 мегават кожен — моделі південнокорейської розробки. Південнокорейський консорціум на чолі з KHNP виграв проєкт торік.

Читай нас у