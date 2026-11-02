Minister energii i infrastruktury ZEA Suhail al-Mazrouei oświadczył w Abu Zabi, że w niektórych okresach eksport ropy naftowej kraju przekraczał poziom sprzed wojny, mimo zakłóceń w żegludze przez Cieśninę Ormuz. Powiedział o tym podczas konferencji ADIPEC, jak informuje The National.

Według ministra Emiraty dążyły do niedopuszczenia do gwałtownego wzrostu cen surowców i częściowo rekompensowały ograniczenie dostaw z innych krajów. Al-Mazrouei nie sprecyzował, w jakich dokładnie okresach eksport przekraczał poziom sprzed wojny ani jakie były jego wolumeny.

Spadek i odbudowa eksportu

Dane Kpler przytoczone przez publikację wskazują, że w czerwcu ZEA eksportowały 3,94 mln baryłek ropy naftowej i kondensatu dziennie — był to najwyższy miesięczny wynik w poprzednim roku. W marcu, gdy blokada Cieśniny Ormuz ograniczyła eksport, jego wolumen spadł do rekordowo niskiego poziomu 2,13 mln baryłek dziennie.

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Al-Mazrouei zaznaczył, że w utrzymaniu dostaw pomogły gotowość floty i statków, a także rurociąg Habshan–Fudżajra, znany jako rurociąg Zachód–Wschód. Umożliwia on transport do 1,5 mln baryłek ropy dziennie z pominięciem Cieśniny Ormuz.

Rozbudowa rurociągu

W maju ZEA ogłosiły rozbudowę rurociągu Zachód–Wschód, którą planują zakończyć do 2027 roku. Oczekuje się, że projekt podwoi zdolności eksportowe przez Fudżajrę.

Według The National ceny ropy pozostawały niestabilne: Brent był notowany w pobliżu 110 dolarów za baryłkę, a West Texas Intermediate — na poziomie około 100 dolarów za baryłkę. W marcu cena Brent przekraczała 120 dolarów za baryłkę.

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