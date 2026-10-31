美国候选人提议冻结电价上调——Dawn

不断上涨的电费账单以及数据中心供电协议，已成为今年美国中期选举的重要议题。正如Dawn报道，竞选州政府职位的候选人提议冻结电价上调，并降低能源公司的保证回报率。

根据美国能源信息署的数据，自2024年以来，美国居民电价上涨了10%以上。这一涨幅超过了其他商品和服务的价格上涨幅度。在俄亥俄州、密歇根州和宾夕法尼亚州，电费账单上涨得更快；这些州既具有重要政治地位，也是新建数据中心的聚集地。在某些情况下，涨幅是通胀率的三倍。

创纪录的电价上调申请

美国能源公司在严格监管的体系下运营：州监管机构必须批准其电网支出，以及随后通过电价收回这些成本。监管机构还决定企业可从电网基础设施投资中获得的回报率。

据PowerLines组织估计，企业今年可能向监管机构提交总额创纪录的310亿美元电价上调申请，与去年的水平相当。去年的金额是此前纪录的两倍。与此同时，根据S&P Global Regulatory Research Associates的分析，投资者持有的能源公司计划在未来五年内进行近1.3万亿美元的资本支出。

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候选人与州长的提议

今年，选民将选出9个州公用事业监管委员会的委员，其中包括数据中心行业快速发展的亚利桑那州和佐治亚州。36个州还将举行州长选举；在委员会成员不由直选产生的地方，州长负责任命监管机构成员。

俄亥俄州民主党州长候选人艾米·阿克顿承诺，如果当选，将降低能源成本。她的竞选团队表示，她将任命一个独立于能源公司的公用事业委员会，并就过度上调电价问题与州总检察长合作。阿克顿还支持对数据中心实施暂停令。她的共和党对手维韦克·拉马斯瓦米表示，居住在数据中心附近的俄亥俄州居民将不必支付电费。

在宾夕法尼亚州，州长乔什·夏皮罗4月表示，在他提出要求后，PECO Energy撤回了已提交给监管机构的电价上调提案。夏皮罗称，这可能使消费者未来每月账单最多减少34美元。行业代表则警告称，冻结电价和削减保证回报率可能会在长期内减少对电网的投资。

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