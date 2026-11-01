尼泊尔取消了Sunkoshi Marin多功能项目大坝和发电站建设合同的招标程序。该决定是在计划开启通过技术评审的三家公司财务报价前数日作出的，《加德满都邮报》报道。

项目高级工程师阿肖克·拉吉·高塔姆表示，该程序是根据水资源和灌溉部的指示取消的。据他称，该部门必须决定是发布新的招标，还是选择其他行动方案。他没有解释取消的原因。

竞标的最后阶段

国际竞争性招标于6月8日宣布，潜在承包商有30天时间提交提案。共有六家建筑公司参与。

中国国际水利电力公司、Anneng-RCC JV和中国水电建设集团有限公司进入最后阶段。原计划于周一开启其财务报价，但程序取消后，这将不会发生。

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项目延误

Sunkoshi Marin项目旨在为特莱地区五个县——巴拉、劳塔哈特、萨拉希、马霍塔里和达努沙——的12.2万公顷农业用地提供全年灌溉。该项目还计划发电31.07兆瓦。

2023年1月，价值140.7亿卢比的上一份合同授予Patel-Raman JV，该合资企业由印度Patel Engineering和尼泊尔Raman Construction组成。由于进展不足，该协议于2025年11月11日终止：在规定工期的60%届满后，工程实体完成率未超过11%。

该项目包括在孙科西河上建设一座高约30米、长158米的大坝，并通过隧道将水引至辛杜利县的马林河。长13.3公里的隧道已经完工并完成测试，但没有大坝就无法投入运行。根据修订后的总体规划，整个项目应在2032—33财年完成。

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