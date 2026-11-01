W Nepalu unieważniono postępowanie przetargowe dotyczące kontraktu na budowę zapory i elektrowni w ramach wielofunkcyjnego projektu Sunkoshi Marin. Decyzję podjęto kilka dni przed planowanym otwarciem ofert finansowych trzech firm, które przeszły kwalifikację techniczną, informuje Kathmandu Post.

Starszy inżynier projektu Ashok Raj Gautam oświadczył, że procedurę anulowano na polecenie Departamentu Zasobów Wodnych i Nawadniania. Jak powiedział, departament musi zdecydować, czy ogłosić nowy przetarg, czy wybrać inny sposób działania. Nie wyjaśnił powodów anulowania.

Finałowy etap konkursu

Międzynarodowy przetarg konkurencyjny ogłoszono 8 czerwca, dając potencjalnym wykonawcom 30 dni na złożenie ofert. Wzięło w nim udział sześć firm budowlanych.

Do finałowego etapu zakwalifikowały się chińskie China International Water and Electric Corporation, Anneng-RCC JV oraz Sinohydro Corporation Limited. Ich oferty finansowe miały zostać otwarte w poniedziałek, jednak po anulowaniu procedury nie dojdzie do tego.

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Opóźnienia projektu

Projekt Sunkoshi Marin ma zapewnić całoroczne nawadnianie 122 tys. hektarów gruntów rolnych w pięciu dystryktach Teraju — Bara, Rautahat, Sarlahi, Mahottari i Dhanusha. Przewiduje także produkcję 31,07 MW energii elektrycznej.

Poprzedni kontrakt o wartości 14,07 mld rupii w styczniu 2023 roku otrzymało konsorcjum Patel-Raman JV, w skład którego wchodziły indyjska Patel Engineering i nepalska Raman Construction. Umowę rozwiązano 11 listopada 2025 roku z powodu niewystarczających postępów: po upływie 60% przewidzianego terminu fizyczne zaawansowanie prac nie przekroczyło 11%.

Projekt obejmuje zaporę o wysokości około 30 metrów i długości 158 metrów na rzece Sunkoshi oraz odprowadzenie wody tunelem do rzeki Marin w dystrykcie Sindhuli. Tunel o długości 13,3 km został już ukończony i przetestowany, jednak bez zapory nie można go oddać do eksploatacji. Zgodnie ze zaktualizowanym planem generalnym cały projekt ma zostać ukończony w roku fiskalnym 2032–33.

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