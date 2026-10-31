W USA średnia cena benzyny przed wyborami środka kadencji wyniosła 4,20 dolara za galon — niemal o 40% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Olej napędowy, ważny dla transportu i rolnictwa, zdrożał w ciągu roku o około 70%, do 6,32 dolara za galon, poinformowała CNBC.

Patrick De Haan, szef działu analiz produktów naftowych w GasBuddy, prognozuje, że ceny benzyny i oleju napędowego w dniu wyborów mogą być najwyższe w historii obserwacji. Według niego tak wysokiego poziomu cen paliw nie odnotowano wcześniej tak późno w roku.

Paliwo stało się kwestią polityczną

Podczas kampanii wyborczej w 2024 roku prezydent USA Donald Trump obiecywał obniżyć cenę benzyny poniżej 2 dolarów za galon w pierwszym roku urzędowania. We wrześniu 2024 roku twierdził, że jego plan pozwoli zmniejszyć wydatki na energię co najmniej o połowę w ciągu 12 miesięcy.

Wzrost cen zwiększył presję polityczną na prezydenta przed głosowaniem. Wysoka cena oleju napędowego szczególnie dotyka stanów rolniczych, w tym Iowa. Trump rozważał zakaz eksportu oleju napędowego, ale zrezygnował z tego kroku z powodu ryzyka dalszego wzrostu cen benzyny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zamiast tego wydał rozporządzenie zezwalające ciężarówkom na używanie na amerykańskich autostradach zwolnionego z podatku oleju napędowego przeznaczonego dla sprzętu terenowego. Administracja ogłosiła również program pomocy dla rolników o wartości 8 mld dolarów z powodu wysokich kosztów paliwa.

Wpływ konfliktów na rynek ropy

Według CNBC ceny paliw zaczęły gwałtownie rosnąć po wspólnym ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego. W odpowiedzi Teheran przeprowadził serię uderzeń na tankowce przepływające przez Cieśninę Ormuz, przez co wolumen transportu ropy tą trasą znacznie się zmniejszył.

Sytuację skomplikowały również ataki Huti na rafinerie w Arabii Saudyjskiej oraz ukraińskie uderzenia w zakłady przetwórstwa ropy w Rosji, państwie-agresorze. Biały Dom oświadczył, że po zakończeniu konfliktu z Iranem ceny benzyny powinny znacznie spaść.

Pod koniec października notowania ropy ponownie poszły w górę: Brent zdrożała w ciągu miesiąca o ponad 13%, a amerykańska WTI o 15%. De Haan zaznaczył, że dalsza eskalacja może dodatkowo podnieść ceny przed Świętem Dziękczynienia, kiedy Amerykanie tradycyjnie dużo podróżują samochodami.

Czytaj nas na