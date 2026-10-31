Бензин у США подорожчав до $4,20 за галон напередодні виборів — CNBC

У США середня ціна бензину напередодні проміжних виборів становила $4,20 за галон — майже на 40% більше, ніж у той самий період торік. Дизельне пальне, важливе для перевезень і сільського господарства, за рік подорожчало приблизно на 70%, до $6,32 за галон, повідомляє CNBC.

Керівник аналітичного напряму з нафтопродуктів GasBuddy Патрік Де Хаан прогнозує, що ціни на бензин і дизель у день виборів можуть стати найвищими за весь час спостережень. За його словами, такого високого рівня вартості пального настільки пізно в році ще не фіксували.

Пальне стало політичним питанням

Під час виборчої кампанії 2024 року президент США Дональд Трамп обіцяв знизити вартість бензину нижче за $2 за галон упродовж першого року на посаді. У вересні 2024 року він заявляв, що його план дасть змогу скоротити енергетичні витрати щонайменше вдвічі за 12 місяців.

Зростання цін посилило політичний тиск на президента напередодні голосування. Висока ціна дизеля особливо позначається на аграрних штатах, зокрема Айові. Трамп розглядав можливість заборонити експорт дизельного пального, однак відмовився від цього кроку через ризик подальшого подорожчання бензину.

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Натомість він видав указ, який дозволяє вантажівкам використовувати на американських автомагістралях дизельне пальне для позашляхової техніки, звільнене від податків. Також адміністрація оголосила програму допомоги фермерам на $8 млрд через високі витрати на паливо.

Вплив конфліктів на ринок нафти

За даними CNBC, ціни на паливо почали різко зростати після спільної атаки США та Ізраїлю на Іран 28 лютого. Тегеран у відповідь завдав серії ударів по танкерах, що проходили Ормузькою протокою, через що обсяги перевезень нафти цим маршрутом суттєво скоротилися.

Ситуацію також ускладнили атаки хуситів на нафтопереробні заводи Саудівської Аравії та удари України по нафтопереробних підприємствах у Росії, державі-агресорі. Білий дім заявив, що після завершення конфлікту з Іраном ціни на бензин мають істотно знизитися.

Наприкінці жовтня котирування нафти знову пішли вгору: Brent подорожчала більш ніж на 13% за місяць, а американська WTI — на 15%. Де Хаан зазначив, що подальша ескалація може додатково підвищити ціни напередодні Дня подяки, коли американці традиційно багато подорожують автомобілями.

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