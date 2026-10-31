在美国，中期选举前汽油平均价格为每加仑4.20美元，比去年同期高出近40%。对运输和农业至关重要的柴油价格一年内上涨约70%，至每加仑6.32美元，CNBC报道。

GasBuddy石油产品分析主管帕特里克·德哈恩预测，选举日当天的汽油和柴油价格可能达到有记录以来的最高水平。据他称，一年中如此晚的时候，燃油价格此前从未达到如此高的水平。

燃油成为政治议题

在2024年竞选期间，美国总统唐纳德·特朗普曾承诺，在其上任第一年内将汽油价格降至每加仑2美元以下。2024年9月，他表示，其计划将在12个月内将能源支出至少减少一半。

价格上涨在投票前加大了总统面临的政治压力。柴油价格高企尤其影响包括艾奥瓦州在内的农业州。特朗普曾考虑禁止柴油出口，但因担心汽油价格进一步上涨而放弃了这一举措。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

相反，他发布了一项行政命令，允许卡车在美国高速公路上使用免税的非道路设备柴油。政府还宣布了一项价值80亿美元的农民援助计划，以应对高燃油成本。

冲突对石油市场的影响

据CNBC报道，在美国和以色列于2月28日联合袭击伊朗后，燃油价格开始急剧上涨。作为回应，德黑兰对通过霍尔木兹海峡的油轮发动了一系列袭击，导致经由该航线运输的石油量大幅减少。

胡塞武装对沙特阿拉伯炼油厂的袭击，以及乌克兰对侵略国俄罗斯炼油企业的打击，也使局势更加复杂。白宫表示，在与伊朗的冲突结束后，汽油价格应会大幅下降。

10月底，油价再次上涨：布伦特原油一个月内上涨超过13%，美国西得克萨斯中质原油上涨15%。德哈恩指出，进一步升级可能会在感恩节前进一步推高价格，届时美国人传统上会大量驾车出行。

关注我们在