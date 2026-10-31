В США средняя цена бензина накануне промежуточных выборов составила $4,20 за галлон — почти на 40% больше, чем в тот же период год назад. Дизельное топливо, важное для перевозок и сельского хозяйства, за год подорожало примерно на 70%, до $6,32 за галлон, сообщает CNBC.

Руководитель аналитического направления по нефтепродуктам GasBuddy Патрик Де Хаан прогнозирует, что цены на бензин и дизель в день выборов могут стать самыми высокими за все время наблюдений. По его словам, столь высокий уровень стоимости топлива так поздно в году еще не фиксировали.

Топливо стало политическим вопросом

Во время избирательной кампании 2024 года президент США Дональд Трамп обещал снизить стоимость бензина ниже $2 за галлон в течение первого года на посту. В сентябре 2024 года он заявлял, что его план позволит сократить энергетические расходы как минимум вдвое за 12 месяцев.

Рост цен усилил политическое давление на президента накануне голосования. Высокая стоимость дизеля особенно сказывается на аграрных штатах, в частности Айове. Трамп рассматривал возможность запретить экспорт дизельного топлива, однако отказался от этого шага из-за риска дальнейшего подорожания бензина.

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Вместо этого он издал указ, разрешающий грузовикам использовать на американских автомагистралях освобожденное от налогов дизельное топливо для внедорожной техники. Администрация также объявила программу помощи фермерам на $8 млрд из-за высоких расходов на топливо.

Влияние конфликтов на рынок нефти

По данным CNBC, цены на топливо начали резко расти после совместной атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран нанес серию ударов по танкерам, проходившим через Ормузский пролив, из-за чего объемы перевозок нефти этим маршрутом существенно сократились.

Ситуацию также осложнили атаки хуситов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии и удары Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям в России, государстве-агрессоре. Белый дом заявил, что после завершения конфликта с Ираном цены на бензин должны существенно снизиться.

В конце октября котировки нефти вновь пошли вверх: Brent подорожала более чем на 13% за месяц, а американская WTI — на 15%. Де Хаан отметил, что дальнейшая эскалация может дополнительно повысить цены накануне Дня благодарения, когда американцы традиционно много путешествуют на автомобилях.

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