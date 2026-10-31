1 listopada w Ukrainie będą obowiązywały harmonogramy przerw w dostawie prądu

W niedzielę, 1 listopada, w szeregu regionów Ukrainy wprowadzone zostaną ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Dotyczą one zarówno odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych.

Według informacji podanych przez „Ukrenergo” godzinowe przerwy w dostawach energii dla wszystkich kategorii odbiorców będą trwały od godz. 06:00 do 23:59. Zakres ograniczeń wyniesie od 1,5 do 2,5 stopnia.

W tym samym okresie dla odbiorców przemysłowych będą obowiązywały harmonogramy ograniczeń mocy.

Przyczyną wprowadzenia ograniczeń są skutki masowych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

W „Ukrenergo” podkreślają, że sytuacja może ulec zmianie. Mieszkańcom zaleca się sprawdzanie aktualnych harmonogramów przerw w dostawach energii na oficjalnych stronach internetowych swoich regionalnych przedsiębiorstw energetycznych.

Źródło: Ukrenergo

Wieczorem 30 października rosyjski dron odrzutowy trafił w obiekt energetyczny w Kijowie, po czym w wielu dzielnicach stolicy zniknęło światło i woda.

W sobotę, 31 października, część mieszkańców Kijowa może pozostawać bez prądu przez większą część doby. Dla niektórych grup harmonogramy przewidują zaledwie do dwóch godzin dostępu do prądu w ciągu dnia.

Wieczorem 30 października w Kijowie wystąpiły przerwy w dostawach wody z powodu odcięcia zasilania kilku obiektów infrastruktury krytycznej w wyniku rosyjskiego ataku. W mieście spadło ciśnienie w sieci wodociągowej, przez co dopływ wody jest przerywany. Energetycy już pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej.

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