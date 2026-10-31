1 листопада в Україні діятимуть графіки відключення світла

У неділю, 1 листопада, у низці регіонів України застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Вони стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.

За інформацією «Укренерго», погодинні відключення для всіх категорій споживачів триватимуть із 06:00 до 23:59. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черги.

Для промислових споживачів у цей самий період діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

В «Укренерго» наголошують, що ситуація може змінюватися. Актуальні графіки відключень мешканцям радять перевіряти на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Джерело: Укренерго

Увечері 30 жовтня російський реактивний дрон влучиву енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.

У суботу, 31 жовтня, частина жителів Києва може залишатися без електроенергії більшу частину доби. Для окремих черг графіки передбачають лише до двох годин зі світлом протягом дня.

Увечері 30 жовтня в Києві виникли перебої з водопостачанням через знеструмлення кількох об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російського удару. У місті знизився тиск у водопровідній системі, через що подача води працює з перебоями. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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