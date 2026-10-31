1 ноября в Украине будут действовать графики отключения электричества

В воскресенье, 1 ноября, в ряде регионов Украины будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Они коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.

По информации «Укрэнерго», почасовые отключения для всех категорий потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59. Объем ограничений составит от 1,5 до 2,5 очереди.

Для промышленных потребителей в этот же период будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В «Укрэнерго» отмечают, что ситуация может меняться. Жителям рекомендуют проверять актуальные графики отключений на официальных ресурсах своих облэнерго.

Источник: «Укрэнерго»

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы пропали свет и вода.

В субботу, 31 октября, часть жителей Киева может оставаться без электроэнергии большую часть суток. Для отдельных очередей графики предусматривают всего до двух часов с электричеством в течение дня.

Вечером 30 октября в Киеве возникли перебои с водоснабжением из-за обесточивания нескольких объектов критической инфраструктуры в результате российского удара. В городе снизилось давление в водопроводной системе, из-за чего подача воды работает с перебоями. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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