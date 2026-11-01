В Непале отменили тендерную процедуру по контракту на строительство плотины и электростанции многоцелевого проекта Sunkoshi Marin. Решение приняли за несколько дней до запланированного вскрытия финансовых предложений трёх компаний, прошедших технический отбор, сообщает Kathmandu Post.

Старший инженер проекта Ашок Радж Гаутам заявил, что процедуру отменили по указанию Департамента водных ресурсов и ирригации. По его словам, департамент должен решить, объявлять ли новый тендер или выбрать иной порядок действий. Причины отмены он не объяснил.

Финальный этап конкурса

Международные конкурсные торги были объявлены 8 июня, потенциальным подрядчикам предоставили 30 дней для подачи предложений. В них приняли участие шесть строительных компаний.

В финальный этап вышли китайские China International Water and Electric Corporation, Anneng-RCC JV и Sinohydro Corporation Limited. Их финансовые предложения планировали вскрыть в понедельник, однако после отмены процедуры этого не произойдёт.

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Задержки проекта

Проект Sunkoshi Marin должен обеспечить круглогодичное орошение 122 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в пяти районах Тераи — Бара, Раутахат, Сарлахи, Махоттари и Дхануша. Он также предусматривает выработку 31,07 МВт электроэнергии.

Предыдущий контракт на 14,07 млрд рупий в январе 2023 года получило совместное предприятие Patel-Raman JV, в которое входили индийская Patel Engineering и непальская Raman Construction. Соглашение прекратили 11 ноября 2025 года из-за недостаточного прогресса: после истечения 60% предусмотренного срока физическое выполнение работ не превысило 11%.

Проект предусматривает плотину высотой около 30 метров и длиной 158 метров на реке Сункоси, а также отвод воды тоннелем к реке Марин в районе Синдхули. Тоннель длиной 13,3 км уже завершили и испытали, однако без плотины его невозможно ввести в эксплуатацию. Согласно пересмотренному генеральному плану, весь проект должны завершить в 2032–33 финансовом году.

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