В некоторых районах Днепра электроснабжение может быть восстановлено только 2 ноября

Предварительный прогноз по срокам восстановления электроснабжения опубликовал Telegram-канал «Днепр Аварийка». Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Без света остаются жители Диевки, Сухачевки, Паруса, Покровского, Краснополья, а также территорий вблизи проспекта Богдана Хмельницкого и части проспекта Науки.

Ночью российские войска вновь атаковали энергетические объекты Днепропетровской области. По данным ДТЭК, оборудование получило серьезные повреждения, в частности на одном из объектов, восстановление которого после предыдущей атаки длилось почти сутки.

Сложной остается ситуация и в Киеве. В некоторых районах в течение дня прогнозируют лишь полтора часа электроснабжения. В ДТЭК объяснили это новыми ударами по энергетической инфраструктуре, последствия которых наложились на еще не устраненные повреждения от предыдущих атак.

Источник: «Днепр Аварийка», ДТЭК

В Днепре 30 октября не действуют даже экстренные графики отключений света. Причина — новые российские удары по энергетической инфраструктуре региона: повреждены магистральные сети «Укрэнерго» и один из объектов ДТЭК. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь пытаются вернуть питание объектам водоканала.

Ранее в Днепре восстановили электроснабжение части потребителей, более 200 тысяч до сих пор остаются без света.

До этого в Днепре из-за российской атаки пропало электричество на обоих берегах.

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