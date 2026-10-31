Компания North American Blue Energy Partners (NABEP) заявила, что намерена увеличить добычу на 17 нефтяных месторождениях в Венесуэле более чем в четыре раза — примерно с 224 тыс. до более чем 1 млн баррелей в сутки. Как сообщает The Japan Times, реализации плана препятствуют необходимость значительных инвестиций, дефицит оборудования и квалифицированных работников, а также изношенная инфраструктура.

Соглашение NABEP с Вашингтоном предусматривает, что США получат 35% в материнской компании и право покупать 20% добытой нефти по себестоимости. Президент США Дональд Трамп назвал договоренность крупнейшей нефтяной сделкой в истории и говорил о 64 млрд баррелей запасов на 17 месторождениях.

В то же время директор программы энергетики Латинской Америки Института Бейкера Университета Райса Франсиско Мональди считает, что в течение разрешенного венесуэльским законодательством 25-летнего срока реально можно разработать около 10 млрд баррелей — и только при благоприятном развитии обстоятельств.

Проблемы с инфраструктурой и персоналом

Трое работников нефтяных объектов и деловой партнер, знакомый с операциями NABEP, сообщили изданию, что компания задолжала некоторым местным подрядчикам. Журналистам не удалось установить размер возможного долга. Представитель NABEP Терри Уэйд заявил, что компания расширяет базу поставщиков при переходе на новую платежную систему, а все счета оплачиваются.

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Вице-президент государственной PDVSA Джованни Мартинес заявил государственным СМИ, что NABEP может достичь добычи в 1 млн баррелей в сутки за шесть-семь лет. В бассейне Маракайбо, где работает компания, ремонта требуют около 80% из примерно 4 тыс. неактивных скважин.

Буровые установки и финансирование

NABEP сообщила, что договорилась о поставке 60 буровых установок и 70 единиц тяжелой техники, которые должны поступать партиями. Компания также заявила о работе трех буровых установок в районе Ориноко и планах добавить еще три. В то же время спутниковый анализ в начале октября не выявил буровой инфраструктуры на семи из 17 месторождений.

Компания утверждает, что с 2024 года инвестировала $1 млрд собственного капитала и не планирует привлекать дополнительный долг или продавать доли. Банкир, работающий с энергетическим финансированием и реструктуризацией долгов в Венесуэле, сказал изданию, что для такого проекта NABEP потребуются сильные партнеры и значительное финансирование.

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